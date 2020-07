Alex Zanardi, nuovo intervento per il pilota a Siena: 5 ore in sala operatoria (Di lunedì 6 luglio 2020) È tornato in sala operatoria Alex Zanardi, questa volta per sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico al policlinico Le Scotte di Siena. Un intervento durato ben 5 ore ed effettuato da un’équipe multidisciplinare guidata dal primario di chirurgia maxillo-facciale dell’istituto, Paolo Gennaro, e finalizzata alla ricostruzione cranio-facciale. Al termine dell’operazione Zanardi è stato trasferito di nuovo in terapia intensiva. La prognosi, al momento, resta riservata. Dopo aver subito una serie di interventi al cervello, il campione è stato sottoposto a questa ricostruzione delle ossa del cranio e del volto e la speranza è che la sua situazione vada ora a migliorare, anche se è ancora troppo presto per valutare gli effetti dell’operazione. Ricordiamo che Zanardi si trova in queste condizioni a seguito del grave incidente ... Leggi su tpi

