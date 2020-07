Udinese Genoa 2-1 LIVE: Pandev riapre la sfida (Di domenica 5 luglio 2020) Alla Dacia Arena, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Udinese e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Dacia Arena” di Udine Udinese e Genoa si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Genoa 2-1 MOVIOLA 81′ Gol Pandev – Il macedone sfrutta un errato disimpegno della difesa dell’Udinese e riapre la sfida con un diagonale dal limite dell’area 73′ Gol Lasagna – L’attaccante dell’Udinese scambia con Fofana e trafigge Perin con una conclusione violenta che si spegne nel sette 44′ Gol Fofana – Cross al bacio di De Paul per il centrocampista friulano che batte Perin e sblocca il risultato alla Dacia Arena 29′ Tiro Lasagna – L’attaccante dell’Udinese sfugge alla marcatura e ... Leggi su calcionews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - beinsports_FR : [?? LIVE - 19H30] ???? #SerieA ?? beIN 1 : Parme - Fiorentina ?? beIN 2 : Cagliari - Atalanta ?? MAX 6 : Brescia - Hel… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Brescia 0-0 Verona Cagliari 0-1 Atalanta Parma 0-2 Fiorentina Sampdoria 3-0 Spal Udinese 1-0 Genoa #SSFootball - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Gol! Udinese - Genoa 2-0, rete di Lasagna K. (UDI) - Udinese_1896 : #UdineseGenoa 2-1 82' - Esaurisce i cambi Gotti inserendo Teodorczyk e Walace al posto di Lasagna e Fofana. Entra… -