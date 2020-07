Patrick Zaki, lettera dal carcere egiziano: “Mi mancate, ma un giorno sarò libero” (Di domenica 5 luglio 2020) Sono passati ormai 5 mesi da quel 7 febbraio che ha cambiato per sempre la sua vita. Patrick Zaki, studente universitario a Bologna, è stato arrestato all’aeroporto del Cairo con diverse accuse, come quella di fare propaganda sovversiva contro il governo egiziano. La sua incarcerazione ha destato scalpore, soprattutto in Italia, anche perché ha riportato sotto i riflettori la mai risolta questione Giulio Regeni. Anche Patrick Zaki, infatti, è stato torturato. In questi giorni ha potuto finalmente inviare una lettera alla sua famiglia, mentre le associazioni umanitarie chiedono a gran voce la sua scarcerazione. La speranza di Patrick Zaki: “Un giorno sarò libero” “Miei cari, sto bene e sono in buona salute, spero che anche voi lo siate”, scrive lo studente. “Famiglia, amici del lavoro ... Leggi su thesocialpost

