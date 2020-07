Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: Callejon e Milik dal 1′ (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La 30^ giornata del campionato di Serie A si chiude al San Paolo con il posticipo serale tra Napoli e Roma. Entrambe le squadre arrivano da sconfitte pesanti, che hanno virtualmente chiuso la corsa per il quarto posto. Gli azzurri hanno tre punti di svantaggio e vincendo aggancerebbero proprio i giallorossi a quota 48. Sono da poco ufficiali le formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto. Ecco le scelte di Gattuso e Fonseca. formazioni ufficiali: Napoli (4-3-3) – Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. Roma – in attesa L'articolo Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: Callejon e Milik dal 1′ proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

