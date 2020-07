Milan Juventus, Sarri recupera due pedine: i sostituti di De Ligt e Dybala (Di domenica 5 luglio 2020) Milan Juventus – Maurizio Sarri prepara il match di martedì, in programma alle 21.45 contro i rossoneri, e riceve buone notizie dall’infermeria. Sono pronti,infatti, sia Alex Sandro che Giorgio Chiellini che hanno svolto la seduta con i compagni. Il tecnico toscano dovrà sicuramente cambiare qualcosa considerate le squalifiche, dopo i cartellini gialli rimediati contro il Torino, di De Ligt e Paulo Dybala. Milan Juventus: Chiellini e Alex Sandro in gruppo L’olandese sarà sostituito da Daniele Rugani, il quale si è anche messo in mostra durante gli ultimi allenamenti dimostrando impegno e determinazione. Al centro dell’attacco sarà Gonzalo Higuain a prendere il posto del connazionale. Scalpita anche Douglas Costa, desideroso di partire dall’inizio dopo la prova poco brillante di Federico Bernaredschi. Rischia anche Rabiot ... Leggi su juvedipendenza

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juventus Milan-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Cecchi: "Juve ha vinto lo scudetto ma abdicato al sarrismo. Meglio Allegri"

Stefano Cecchi, collega de La Nazione, ha parlato di Juve e Sarri. "Dovessi giocare 1 euro direi che la Juventus ha vinto lo Scudetto. L'idea del multiproprietario non ha nulla a che vedere con lo spo ...

Milanello report, lavoro defaticante e col pallone

Oggi, dopo la vittoria contro la Lazio, la squadra si è ritrovata a Milanello per riprendere gli allenamenti in vista di Milan-Juventus. Gli undici titolari di ieri sera hanno svolto lavoro defaticant ...

