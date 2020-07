Gualtieri: “No condoni, riforma fisco anche per imposte indirette” (Di domenica 5 luglio 2020) Secondo il documento sono tre i pilastri della Bozza del Piano di Rilancio: «Modernizzazione del Paese, transizione ecologica, inclusione sociale e territoriale e parità di genere». riforma del fisco: «Equo, semplice e trasparente, che riduca pressione su ceti medi e le famiglie con figli». Il ministro: «Fare presto per evitare depressione economica» Leggi su lastampa

