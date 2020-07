Coronavirus, due ceppi diversi in Lombardia. I risultati di uno studio (Di domenica 5 luglio 2020) Due ceppi diversi di Coronavirus in Lombardia, i risultati di uno studio del ‘San Matteo’ di Pavia e del ‘Niguarda’ di Milano. MILANO – Due ceppi diversi di Coronavirus in Lombardia. A dirlo è uno studio condotto dal San Matteo di Pavia e dal Niguarda di Milano. I risultati sono stati presentati in un convegno con il professor Fausto Baldanti che ha spiegato come “quello circolato nella zona di Bergamo è diverso da quello che si è diffuso nel Cremonese e nel Lodigiano. Due virus differenti tra di loro, per sequenza genetica e caratteristiche, che hanno provocato due focolai diversi“. Il virologo: “Immunità lontana da essere raggiunta” Il virologo Baldanti è entrato nei dettagli di questo studio: “Il Covid – ha detto il direttore della Virologia del San Matteo, citato ... Leggi su newsmondo

fanpage : Zaia: “Parlo come un virologo? Ho fatto due anni di veterinaria, un po’ me ne intendo” - fattoquotidiano : Coronavirus, due maxi-focolai in impianti di lavorazione della carne in Brasile: oltre 1.000 contagiati nel Mato Gr… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, studio del San Matteo di Pavia e del Niguarda di Milano: 'In Lombardia due ceppi diversi di virus' … - ClaudioZavatti1 : RT @Kotiomkin: #Zaia: ”Parlo come un #virologo? Ho fatto due anni di veterinaria, un po’ me ne intendo”. Vabbè, anch’io da ragazzo ho ruba… - Aimer63 : RT @CesareSacchetti: Salvini:'Tso? Zaia fa bene a essere rigoroso.' Zaia propone TSO per i positivi. Speranza dice che ci sta pensando. Sal… -