Contro il Genoa mancherà anche Koulibaly: era diffidato ed è stato ammonito (Di domenica 5 luglio 2020) anche Kalidou Koulibaly salterà la partita col Genoa. Il difensore è stato ammonito al 48′ per un’entrata in scivolata in ritardo, che Rocchi ha sanzionato col cartellino giallo. Era diffidato e non sarà a disposizione di Gattuso per la trasferta di Genova. Oltre a lui, sarà squalificato anche Diego Demme per lo stesso motivo. L'articolo Contro il Genoa mancherà anche Koulibaly: era diffidato ed è stato ammonito ilNapolista. Leggi su ilnapolista

