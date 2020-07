Blackout Inter, il Bologna vince in rimonta 2-1 e lancia la fuga scudetto della Juve (Di domenica 5 luglio 2020) Colpo incredibile in rimonta del Bologna ai danni dell’Inter: a San Siro finisce 2-1 per i rossoblu, grazie alle reti del classe 2001 Juwara e di Barrow, capaci di ribaltare l’iniziale vantaggio di... Leggi su feedpress.me

GazzettaDelSud : Blackout #Inter, il #Bologna vince in rimonta 2-1 e lancia la #Juve verso lo scudetto - simonepriamo : @LucaGuazzoni7 Nelle partite giocate in silenzio le squadre sembrano faticare nel tenere la concentrazione. Sicuram… - fattointerista : Oggi si sono scansati una serie infinite di critiche giuste. Ma non dobbiamo tirare troppi sospiri di sollievo. Que… - epiphoned_ : #ParmaInter mi sembra il genere di partita maledetto, in cui l'Inter in blackout non segnerebbe neanche in una port… -

Ultime Notizie dalla rete : Blackout Inter Blackout Inter, il Bologna vince in rimonta 2-1 e lancia la fuga scudetto della Juve Gazzetta del Sud Blackout Inter, il Bologna vince in rimonta 2-1 e lancia la fuga scudetto della Juve

Colpo incredibile in rimonta del Bologna ai danni dell’Inter: a San Siro finisce 2-1 per i rossoblu, grazie alle reti del classe 2001 Juwara e di Barrow, capaci di ribaltare l’iniziale vantaggio di Lu ...

Bruscolotti: "Peccato per quei 10' di blackout con l'Atalanta. Sulla Roma..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Beppe Bruscolotti, ex Napoli In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto ...

Colpo incredibile in rimonta del Bologna ai danni dell’Inter: a San Siro finisce 2-1 per i rossoblu, grazie alle reti del classe 2001 Juwara e di Barrow, capaci di ribaltare l’iniziale vantaggio di Lu ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Beppe Bruscolotti, ex Napoli In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto ...