Asamoah: «Conte vuole il massimo. Mi manca una cosa all’Inter» (Di domenica 5 luglio 2020) Asamoah ha parlato del mondo Inter: dal ruolo ad Antonio Conte. Le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro Asamoah, esterno dell’Inter, ha parlato della sua attuale situazione in nerazzurro e dell’arrivo di Antonio Conte. RUOLO – «È la passione che mi spinge. Da piccolo giocavo per divertirmi, poi il calcio è diventato il mio lavoro e la mia vita. Per stare a questi livelli bisogna dare tutto, sempre. Sono tornato a fare il quinto di centrocampo: un ruolo che mi piace ma che comporta tanto sacrificio. Tutti noi, in squadra, sappiamo esattamente cosa fare». Conte – «vuole sempre il massimo da tutti noi, ma soprattutto ci prepara al meglio: in partita, ma anche in allenamento. Mi manca fare gol, quello sì. Non ci penso quando gioco perché il mio obiettivo è aiutare la squadra e vincere le partite, ... Leggi su calcionews24

