Affare Osimhen, domani De Laurentiis telefonerà a Lopez (Di domenica 5 luglio 2020) Sono settimane oramai che il Napoli porta avanti la trattativa con il Lille per Victor Osimhen. Ottenuto il sì del calciatore, l’Affare è diventato oramai solo una questione di offerte tra le due società. Proprio per questo, nei prossimi giorni, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis arriverà alla stretta finale con il Lille per l’operazione in cui vuole includere anche il difensore centrale il difensore Gabriel Magalhaes. Il club è pronto a investire 85 milioni di euro per averli entrambi. In pratica volendo dare una valutazione potremmo dire che Osimhen verrà pagato 60 milioni di euro, mentre Gabriel né costerà 25. Un indizio in questo senso sarebbe la trattativa aperta con l’Ajax per il difensore centrale Sven Botman, difensore centrale, che si trasferirebbe in Francia per una cifra che oscilla ... Leggi su ilnapolista

Sarebbe vicino infatti un nuovo trasferimento maxi per il Napoli dopo quello di Hirving Lozano della passata stagione. L'affare sarebbe in dirittura d'arrivo dopo la visita del calciatore a Napoli.