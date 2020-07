Ultime Notizie Roma del 04-07-2020 ore 20:10 (Di sabato 4 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spaziali formazione economia in apertura del 15 giugno giorno dell’apertura del canale dedicato dell’Agenzia delle Entrate per il contributo a fondo perduto sono più di 890 mila gli ordinativi di pagamento emessi per un importo complessivo di 2,9 miliardi di euro te sono mi sono accreditati direttamente sui conti correnti di imprese commercianti e artigiani sono un milione €208085 istanze di contributo a fondo perduto provenienti dal territorio nazionale poi al primo posto con oltre 200.000 domande per le mura di turismo sono quattro su dieci le Camere delle strutture ricettive prenotate on-line da turisti italiani e stranieri Venezia è un po’ più in affanno con il 68% di camere ancora disponibili 33 Rimini si sta riprendendo con la metà delle notti ... Leggi su romadailynews

Coronavirus, ultime notizie: 235 nuovi casi di contagio e 21 morti nelle ultime 24 ore

Istat, da febbraio oltre mezzo milione di occupati in meno

Tra emergenza Covid e lockdown, "da febbraio 2020 il livello di occupazione è diminuito di oltre mezzo milione di unità e le persone in cerca di lavoro di quasi 400 mila, a fronte di un aumento degli ...

La Mare Jonio, la nave 'taxi' che ci scarica migranti positivi

Da quando hanno avuto fine i giorni scandagliati dal lockdown anche le Ong hanno ripreso la loro attività nel mar Mediterraneo seguendo le rotte attraversate dai barchini di numerosi migranti. Come i ...

