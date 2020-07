UFC – Jorge Masvidal si propone per sostituire Gilbert Burns: “contro Kamaru Usman violenza assicurata” (Di sabato 4 luglio 2020) Il main event di UFC251 rischia di saltare. Gilbert Burns, sfidante per il titolo dei Pesi Welter detenuto da Kamaru Usman, è stato costretto a dare forfait perchè risultato positivo al Coronavirus. Il suo posto, a solo una settimana dall’evento, si è offerto di prenderlo Jorge Masvidal. ‘Gamebred’ ha dichiarato: “sono pronto a sostituirlo e a realizzare i vostri sogni. Violenza assicurata“.L'articolo UFC – Jorge Masvidal si propone per sostituire Gilbert Burns: “contro Kamaru Usman violenza assicurata” SPORTFAIR. Leggi su sportfair

tuttomma_it : Jorge Masvidal apre ad un match per il titolo pesi leggeri contro Khabib Nurmagomedov, ma ad una condizione. -

Ultime Notizie dalla rete : UFC Jorge UFC – Jorge Masvidal si propone per sostituire Gilbert Burns: “contro Kamaru Usman violenza as ... SportFair Il campione UFC Jon Jones è disposto a restare seduto fino a quando non viene pagato

Non è solo: diversi combattenti UFC hanno espresso preoccupazioni simili. La star dei pesi welter Jorge Masvidal è stata tra le più vocali, rifiutando un colpo per combattere il campione dei pesi ...

Non è solo: diversi combattenti UFC hanno espresso preoccupazioni simili. La star dei pesi welter Jorge Masvidal è stata tra le più vocali, rifiutando un colpo per combattere il campione dei pesi ...