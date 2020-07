Sampdoria-Spal (5 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 4 luglio 2020) Se la Sampdoria festeggerà la salvezza potrà ringraziare particolarmente i due rigori che hanno dato la vittoria sul campo del Lecce mercoledì in un delicato scontro diretto. Adesso i blucerchiati potrebbero completare l’opera se battessero la Spal, che è andata a meno di un minuto dal battere il Milan ma che non sembra in grado … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 15 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Serie A full-time scores: Napoli 3-1 SPAL Sampdoria 1-2 Bologna Udinese 2-3 Atalanta Sassuolo 3-3 Hellas Verona - SuperSportBlitz : #SerieA – Results: Fiorentina 1-3 Sassuolo Verona 3-2 Parma Lecce 1-2 Sampdoria SPAL 2-2 AC Milan #SSFootball - estensecom : Scontro diretto delicato per la #SPAL e anche per la #Sampdoria in cerca di altri tre punti per chiudere i discorsi… - infobetting : Sampdoria-Spal (5 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici -