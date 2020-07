Presti soldi ai figli? Per lo Stato sei un evasore: l’ultima follia. Come evitare le multe (Di sabato 4 luglio 2020) Prestare soldi ai propri figli potrebbe costare caro. Con il fisco che ha affilato le armi per combattere l’evasione fiscale passando al setaccio le movimentazioni bancarie. Per cui da oggi bisogna prestare la massima attenzione a quello che si fa con il proprio denaro. Così, quella che un tempo era una pratica di uso comune, cioè regalare un piccolo capitale al figlio o al nipote, oggi può facilmente diventare evasione fiscale. Già, lo Stato non ti crede e il Grande Fratello Fiscale indaga. Il tutto si inquadra nella cornice dell’abbassamento della soglia del contante a 2000 euro, che si ridurrà ulteriormente per attestarsi definitivamente a mille euro nel 2022. Questo significa che da mercoledì scorso per importi uguali o superiori a 2mila euro è obbligatorio l’utilizzo di bonifici, strumenti digitali, carte di ... Leggi su secoloditalia

