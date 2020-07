Pagelle Juventus-Torino 4-1: voti, tabellino Serie A 2019/2020 (Di sabato 4 luglio 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Juventus-Torino, derby della Mole valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. All’Allianz Stadum i bianconeri dopo pochi minuti si portano in vantaggio grazie a Dybala, poi arriva il raddoppio di Cuadrado ma la reazione del Torino arriva con il rigore trasformato da Belotti. Nel secondo tempo però arrivano anche le reti di Cristiano Ronaldo e l’autogol di Djidji che fissano il punteggio sul 4-1. Juventus (4-3-3): Buffon 6.5; Cuadrado 7.5, de Ligt 7, Bonucci 7, Danilo 6; Bentancur 7.5, Pjanic 6.5 (4’ st Matuidi 6), Rabiot 6; Bernardeschi 5.5 (10’ st Douglas Costa 6), Dybala 7.5 (35’ st Higuain sv), Cristiano Ronaldo 7.5. In panchina: Szczesny, Pinsoglio, Ramsey, Rugani, Olivieri, Muratore, Wesley. Allenatore: Sarri 7. Torino (3-4-1-2): Sirigu 6; Izzo 6, Lyanco ... Leggi su sportface

sportface2016 : #JuventusTorino, le pagelle e i voti del derby #SerieA - TuttoMercatoWeb : Le pagelle della Juventus - Cuadrado e Dybala: chi li ferma? Ronaldo tra i migliori - SimoneAvsim : Chi sono stati i migliori e i peggiori in campo di questo #DerbyDellaMole #JuveToro? Partecipa al sondaggio sul mio… - infoitsport : Genoa-Juventus 1-3, voti e pagelle: magie di Dybala e CR7, si rivede Douglas Costa - infoitsport : Genoa-Juventus 1-3, le pagelle: Dybala show, Ronaldo fa il CR7. Pinamonti punge -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Juventus Pagelle Juve-Torino: perla di Dybala, Buffon da record VOTI Juventus News 24 Juventus-Torino, le pagelle di Di Livio: De Ligt un muro, Bernardeschi assente

TORINO- La Juventus batte anche il Torino nel derby e torna momentaneamente a +7 in classifica sulla Lazio. Buona prestazione dell’undici bianconero, questi i voti: BUFFON 6: sempre attento quando il ...

PAGELLE Juve Torino: TOP e FLOP dopo il primo tempo

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/20: pagelle Juve Torino Le pagelle dei protagonisti del match tra Juve e Torino, valido per la 30ª giornata ...

TORINO- La Juventus batte anche il Torino nel derby e torna momentaneamente a +7 in classifica sulla Lazio. Buona prestazione dell’undici bianconero, questi i voti: BUFFON 6: sempre attento quando il ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/20: pagelle Juve Torino Le pagelle dei protagonisti del match tra Juve e Torino, valido per la 30ª giornata ...