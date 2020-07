Olivia Paladino in piazza con il premier. E lascia tutti di stucco (Di sabato 4 luglio 2020) A sorpresa in piazza con il premier Giuseppe Conte. Olivia Paladino, la compagna del presidente del Consiglio ,si presenta all'arena estiva del Piccolo America, a Roma, nel quartiere di Trastevere per la prima de "Il Cinema in piazza". Bella ed elegantissima riflettori e telecamere sono puntati su di lei che, insieme a Conte, assiste alla proiezione del film di Virzì “La bella vita”. La "first lady" (anche se i due non sono sposati) è molto riservata, le uscite pubbliche insieme sono rarissime. Leggi su iltempo

