L’ex sindaco di San Cipirello Vincenzo Geluso torna in libertà (Di sabato 4 luglio 2020) Vincenzo Geluso, l’ex sindaco di San Cipirello in provincia di Palermo, torna il libertà. Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Palermo, Cosimo Di Gioia. Il Giudice per le Indagini preliminari ha accolto il ricorso posto in essere dal Collegio difensivo composto dai Salvino Caputo, Vincenza Lupo e Giada Caputo. Il magistrato ha così revocato la misura cautelare residua che prevedeva per l’ex primo cittadino di San Cipirello l’obbligo dì dimora presso il comune di residenza con la imposizione di orari di uscita e rientro. La difesa ha rappresentato al Gip che erano cessate le esigenze cautelari imposte nel marzo scorso. In precedenza il Tribunale per il Riesame di Palermo aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con l’obbligo di dimora. Intanto ieri il Tribunale civile di Palermo si è riservato di decidere anche in ordine ... Leggi su direttasicilia

