Lega e M5s: i voltagabbana non puzzano più (Di sabato 4 luglio 2020) Lo hanno maltrattato, strattonato, denigrato, mascariato e persino calunniato. Lo hanno descritto come se fosse il simbolo osceno di una stagione politica da superare. Lo hanno trasformato nell’immagine perfetta di una vecchia casta da archiviare. E lo hanno preso di mira, chiamandolo con disprezzo Leggi su ilfoglio

NicolaPorro : Con le ultime mosse della #Lega, il #M5S perde altri pezzi al #Senato e il #Pd comincia a temere per l'intesa sul… - LegaSalvini : #SALVINI: “ARRIVI DAL M5S? SE QUALCUNO BUSSA, LE PORTE DELLA LEGA SONO APERTE. NOI NON SIAMO NÉ DI DESTRA NÉ DI SIN… - La7tv : #lariachetira @DinoGiarrusso (M5S): 'Non esiste il #MES senza condizionalità, il MES esiste da nove anni ed è stato… - News_24it : Lascia il M5S per passare alla Lega? 'No, assolutamente. Non so da dove arrivino certe voci, mi chiedo anzi chi le… - alepaganotwit : Ammesso che ce ne fosse bisogno, l’ennesima prova che #M5s è in mano alla #Cina e il #Pd alla #UE.… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega M5s Pd e M5S divisi sul Mes anche a Bruxelles, il Movimento e la Lega votano contro La Stampa Industria del lusso e dei matrimoni in ginocchio, “servono aiuti a fondo perduto”

Il covid19 ha messo in ginocchio settori, come quelli del lusso, dei matrimoni e degli eventi, che fino a qualche mese fa erano trainanti. L’emergenza sanitaria ha sconvolto anche questi comparti econ ...

Senato, l'ex M5s Giarrusso: "Io alla Lega? Smentisco, al momento..."

"In questo momento, smentisco". Così, con una frase sibillina, l'ex senatore M5S Mario Michele Giarrusso - espulso dal Movimento nell'aprile scorso per l'affaire rimborsi - risponde all'Adnkronos circ ...

Il covid19 ha messo in ginocchio settori, come quelli del lusso, dei matrimoni e degli eventi, che fino a qualche mese fa erano trainanti. L’emergenza sanitaria ha sconvolto anche questi comparti econ ..."In questo momento, smentisco". Così, con una frase sibillina, l'ex senatore M5S Mario Michele Giarrusso - espulso dal Movimento nell'aprile scorso per l'affaire rimborsi - risponde all'Adnkronos circ ...