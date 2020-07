Juventus-Torino, i convocati di Longo: manca solo Baselli (Di sabato 4 luglio 2020) Moreno Longo, tecnico del Torino, ha diramato la lista dei convocati in occasione del derby della Mole, in programma questa sera in casa della Juventus, all’Allianz Stadium: Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Ghazoni, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo Centrocampisti: Adopo, Berenguer, Lukic, Meite, Rincon Attaccanti: Belotti, Edera, Millico, Verdi, Zaza Leggi su sportface

