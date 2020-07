Izzo: «Abbiamo bisogno di punti. Veniamo qui con la concentrazione giusta» (Di sabato 4 luglio 2020) Armando Izzo ha parlato a pochi minuti dalla sfida nel derby contro la Juventus: ecco le parole del difensore del Torino Armando Izzo, difensore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della partita. JUVE TORO – «Sappiamo tutti che è una partita importante per noi. Abbiamo bisogno di punti e Veniamo qui con la concentrazione giusta e la voglia di far bene». COME SI FERMA DYBALA – «Dybala è un ottimo giocatore. Se si abbassa molto bisogna prenderlo con i centrocampisti ma lui può fare la giocata in qualsiasi parte del campo. Dobbiamo essere concentrati e uniti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

