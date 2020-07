Incidente a Roma, auto si schianta contro un albero: muore un 37enne (Di sabato 4 luglio 2020) Grave Incidente a Roma, perde il controllo dell’auto e si schianta a forte velocità contro un auto: muore tra le lamiere un 37enne Altra vittima di Incidente stradale nella capitale. A Roma infatti, nella notte tra venerdì e sabato, un uomo su via Prenestina Vecchia ha perso il controllo dell’auto uscendo fuori e strada e schiantandosi contro un albero. Il violento impatto non ha lasciato scampo ad A.R., 37enne residente a Palestrina che ha perso la vita nel gravissimo Incidente. L’uomo era alla guida di una Renault Clio, che è rimasta completamente distrutta dopo essersi schiantata contro l’albero. Sul posto presenti le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso insieme ad un ambulanza, che nulla ha potuto per tenere in vita il conducente della vettura. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maxi intervento ... Leggi su bloglive

