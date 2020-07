Hong Kong, ecco il linguaggio in codice dei manifestanti per aggirare la censura (Di sabato 4 luglio 2020) Dalla protesta degli ombrelli, era chiaro che la creatività non mancasse ai cittadini di Hong Kong nel loro dissenso contro Pechino. Con l’imposizione della nuova legge sulla sicurezza – che limita la libertà manifestazione e di opinione – gli abitanti dell’ex colonia britannica stanno ricorrendo a “giochi di parole” per aggirare la censura cinese. Nel quartiere commerciale di Causeway Bay i manifestanti hanno imbrattato i muri con la scritta: «Alzatevi, voi che rifiutate di essere schiavi». Una frase tratta dalla prima strofa dell’inno nazionale cinese. I social media e i forum di chat come Telegram sono stati riempiti di suggerimenti su come trovare modi creativi – e più sicuri – per protestare contro Pechino. Giovedì, il governo locale ha dichiarato illegale la frase «Liberate ... Leggi su open.online

Internazionale : Il regime cinese è riuscito a diventare intoccabile. Gli occidentali non sono disposti a sacrificare i propri inter… - Fontana3Lorenzo : Che vergogna le accuse alla Lega dell'Ambasciata cinese. Per quanto ancora il governo farà silenzio su quel che sta… - matteosalvinimi : PD e 5 Stelle tolgono 125 milioni alle aziende italiane, premiando di fatto quelle cinesi. Proprio nel giorno in cu… - Luciano44197345 : RT @GagliardoneS: L'ambasciata Cinese, portavoce di un regime COMUNISTA che in queste ore ad Hong Kong arresta perfino dei ragazzini con in… - erniebigall : RT @FedericoDezzani: Ieri con i secessionisti della Catalogna, oggi con Hong Kong, domani per la balcanizzazione dell'Italia. Questa è la L… -