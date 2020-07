Google decide di tornare a Chrome per ricerche e Discover, forte anche del suo successo (Di sabato 4 luglio 2020) Google Chrome è stato scelto dal colosso di Mountain View come soluzione migliore per l'apertura di articoli su Discover e Ricerca L'articolo Google decide di tornare a Chrome per ricerche e Discover, forte anche del suo successo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Google decide di tornare a Chrome per ricerche e Discover, forte anche del suo successo TuttoAndroid.net Fitbit e Google: l'acquisizione criticata dalla UE per privacy e problemi di concorrenza

Google ha deciso di acquisire Fitbit nel novembre dello scorso anno, ma l’accordo non ha ancora superato tutte le necessarie autorizzazioni normative. Si è temuto che l’acquisizione potesse portare a ...

L’acquisizione di Fitbit da parte di Google fa ancora molto discutere

