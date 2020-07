Fastweb Cup 2020, Tamberi: “Non sono soddisfatto, dispiace per non essere stato all’altezza” (Di sabato 4 luglio 2020) Non è contento Gianmarco Tamberi dopo la sua prestazione a Rieti per la Fastweb Cup 2020. Il primatista italiano del salto con l’asta si ferma a 2.27 e non riesce a saltare a 2.31, la misura che sarebbe la migliore prestazione a livello mondiale all’aperto. Halfshave ha commentato con un po’ di delusione quanto visto a Rieti: “sono venuto qui per saltare qualcosa in più di quello che ho sbagliato, non posso tornare a casa soddisfatto. Mi dispiace non aver regalato una prestazione all’altezza”. Leggi su sportface

sportface2016 : #Rieti, #Tamberi non è particolarmente soddisfatto - pma85 : RT @Rietilife: L'atletica torna a sorridere grazie a Rieti alla Fastweb Cup | LE FOTO PIÙ BELLE - - atleticaitalia : #atletica Alla Fastweb Cup di #Rieti ottimo il quattrocentista azzurro Davide Re: primato personale sui 200 (20.69)… - sportface2016 : #Atletica, ottima performance per Davide #Re a Rieti - Rietilife : Gianmarco Tamberi chiude la Fastweb Cup di Rieti: 2,27. Sfiorata la miglior prestazione mondiale all'aperto | FOTO… -