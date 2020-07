Ex Alcoa, vertenza infinita: SiderAlloys licenzia 20 operai (Di sabato 4 luglio 2020) Sei giorni di sciopero davanti allo stabilimento della Sider Alloys, il gruppo svizzero che dal 2018 è subentrato all’Alcoa, sei giorni di sit-in per avere chiarimenti sul proprio futuro: così i lavoratori del polo industriale di Portovesme replicano al mancato rinnovo di venti contratti a tempo determinato e alla messa in cassa integrazione di altri 85 lavoratori. Ma non solo. Perché dietro la decisione dei rappresentati Fiom Fsm Uilm e Cub di convocare lo sciopero, lo scorso 26 giugno, la … Continua L'articolo Ex Alcoa, vertenza infinita: SiderAlloys licenzia 20 operai proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

(ANSA) - CAGLIARI, 30 GIU - "Un incontro inconcludente". Così hanno definito i sindacati dei metalmeccanici la riunione convocata dall'assessora dell'Industria Anita Pili sulla vertenza Sider Alloys, ...

Continua il blocco ai cancelli dell’ex stabilimento Alcoa, oggi Sider Alloys

. Stamane ci sono state tensioni con alcuni tecnici che volevano entrare in stabilimento nonostante la proclamazione di sciopero. Le organizzazioni sindacali denunciano il rischio di accrescimento del ...

