Drammatico appello del sindaco di Porto Empedocle: “Invasi dai migranti, Conte venga qui” (Di sabato 4 luglio 2020) Un appello al premier Giuseppe Conte e al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, perché “vengano a constatare di persona qual è la situazione sul nostro territorio”. A lanciarlo è Ida Carmina, sindaco pentastellato di Porto Empedocle nell’Agrigentino, dopo l’ennesimo tentativo di fuga di alcuni migranti dal centro di accoglienza Villa Sikania a Siculiana. “Ormai c’è un corto circuito istituzionale – dice Carmina – e la mia, come quella di altri sindaci del comprensorio, rischia di essere una voce nel deserto. Da tempo chiediamo invano aiuto. Per anni Porto Empedocle ha accolto i migranti con senso di responsabilità, ma adesso l’emergenza sanitaria impone risposte adeguate che tardano ad arrivare”. In rada sulla Moby Zaza restano i migranti risultati positivi al Covid-19, una ... Leggi su secoloditalia

Kinshasa (Agenzia Fides) - Quando, nell’ultima settimana di marzo, il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres prima, e Papa Francesco poi, proprio nel momento in cui la pandemia stava ...

Centro diurno Casa Verde a San Miniato, l'appello della Stella Maris: "Riaprire subito"

“L’isolamento sociale continua a provocare tanta sofferenza, fateci accogliere i giovani e gli adulti nel centro semiresidenziale. Hanno bisogno di essere seguiti e le famiglie non ce la fanno più”. E ...

Kinshasa (Agenzia Fides) - Quando, nell'ultima settimana di marzo, il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres prima, e Papa Francesco poi, proprio nel momento in cui la pandemia stava ...