«De Rossi allenatore della Fiorentina? Follia parlarne ora», Ulivieri boccia l’idea (Di sabato 4 luglio 2020) «Da tifoso dico che parlare di certe cose adesso, non avendo neanche conquistato la matematica salvezza, è una Follia». Ulivieri aggiunge secco: «Con questi discorsi mi sembra davvero di volersi complicare la vita e candidarsi a una lotta per non retrocedere» Leggi su firenzepost

FabrizioRomano : Daniele De Rossi nel mirino della #Fiorentina come nuovo allenatore per la prossima stagione: la bomba di @DiMarzio… - DiMarzio : Che allenatore sarà #DeRossi? Leadership e carisma sono innate, per tutto il resto c’è lo studio e una lunga lista… - DiMarzio : #Fiorentina, avanza #DeRossi per la panchina - siamo_la_Roma : ? #Commisso smentisce le voci su #DeRossi ? Non sarà lui il prossimo allenatore della #Fiorentina ?? Le sue dichia… - TgrRaiToscana : #Commisso dagli States: '#DeRossi nuovo allenatore della @acffiorentina? Solo fake news' -