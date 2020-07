Bonus affitti 2020: ecco modulo e istruzioni (Di sabato 4 luglio 2020) Opzione per cessione credito d'impostaCessione credito d'imposta: ecco il modulo per la comunicazioneModalità di utilizzo dei crediti d'imposta cedutiOpzione per cessione credito d'impostaTorna suI beneficiari dei crediti d'imposta introdotti dai decreti-legge 18/2020 (Cura Italia) e n. 34/2020 (Rilancio) potranno comunicare l'opzione per la cessione all'Agenzia delle entrate dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 utilizzando l'apposito modulo diffuso dall'Agenzia stessa. Lo prevede il provvedimento del 1° luglio 2020 (qui sotto allegato) che anticipa anche l'arrivo di successivi provvedimenti che definiranno le modalità per la comunicazione delle cessioni dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, d... Leggi su studiocataldi

