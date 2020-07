Sonego-Galovic in tv: data, orario e diretta streaming finale ZzzQuil Perugia 2020 (Di sabato 4 luglio 2020) Lorenzo Sonego e Viktor Galovic hanno conquistato l’accesso in finale nel torneo ZzzQuil Tennis Tour Perugia, dopo aver sconfitto, rispettivamente, Carlos Taberner e Matteo Gigante nelle semifinali. L’azzurro se la vedrà dunque con l’esperto croato, in un match che promette emozioni e potrebbe consentire al classe ’94 di ottenere il secondo trofeo in due settimane effettive di gioco. Il match andrà in scena a partire dalle ore 15.00 di sabato 4 luglio e la diretta del match sarà offerta da Supertennis e Sky Sport Arena, con Sky Go a fungere da ausilio streaming. Sportface.it garantirà inoltre aggiornamenti ed approfondimenti in merito, al fine di tenere informati i propri lettori simultaneamente agli eventi. Leggi su sportface

