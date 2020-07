Niente più bagaglio a mano sull’aereo. La decisione dell’Enac (Di venerdì 3 luglio 2020) Finisce l’era del bagaglio a mano È arrivato luglio ed è quasi tempo di vacanze. A causa della pandemia, molti ci rinunceranno, mentre quelli che effettivamente partiranno dovranno seguire delle regole stringenti, specialmente chi va all’estero. E chi ha organizzato viaggi all’estero, o comunque chi ha deciso di prendere un aereo, ha avuto una brutta sorpresa. È della settimana scorsa la nuova norma che impedisce di portare a bordo il bagaglio a mano. Per questioni sanitarie non potrà essere utilizzata la cappelliera, motivo per cui si partirà con il bagaglio in stiva. E al massimo una borsetta o uno zaino di piccole dimensioni a bordo. La decisione dell’ENAC Lo prevede una nota che l’Enac (l’ente nazionale per ... Leggi su newsagent

WeCinema : Ci siamo: il film con più voti andrà in finale per l'#OscarDegliOscar! Fino ad ora niente dubbi quando nel sondaggi… - MetaErmal : @dasoIifamale @negri_jenny @sofinat02 @kkeri_16 @voodoolove14 @wingsofscars @iamamadferit @arrestxcardiaco… - petergomezblog : Decreto #Semplificazioni, #Conte: “Approvate 130 opere. Appalti più veloci, fermiamo paura della firma. Niente spaz… - nonsonoaurora : RT @Daninseries: Hanno cancellato Sabrina: non ha senso e sono indispettito ma in questo 2020 ormai non mi stupisco più di niente. https://… - Baldo20012010 : @Mark33846202 Non si capisce più niente ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Niente più Le 5 case motociclistiche più titolate del Motomondiale. Motoblog.it