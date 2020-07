Social detox: quando disconnettersi migliora la vita (Di mercoledì 17 giugno 2020) Sarebbe sciocco negare che la tecnologia ha migliorato la vita di molti. Soprattutto a lavoro, è tutto più agevole, più veloce, con un risparmio di tempo e di energie notevole. Senza considerare che i Social network sono (stati) utilissimi a tanti per ritrovare vecchie conoscenze, fare nuove amicizie o acquistare oggetti fantastici mai visti prima. Però… c’è un però. Forse li usiamo troppo e dovremmo prenderci un periodo di sano Social detox! Una disintossicazione dal mondo Social per imparare a goderci di nuovo la vita reale. Seguiteci e vi spiegheremo perché! Il tempo Alcuni studi dicono che mediamente trascorriamo 2 ore al giorno incollati al cellulare per controllare email, post, likes, cuoricini e ... Leggi su herbeauty.co

MissElizabeth80 : @Dreaming_81 Ciao Imma, una pausa 'social detox' ogni tanto ci sta, mi pare di capire che nel tuo caso sia un bisog… - snippetsofme_ : Oggi ho passato tantissimo tempo sui social, quindi domani cercherò di fare un po’ di detox - krakendas : @cafeindipendent Mi ero imposto una pausa . Un periodo detox. Un periodo per smaltire le tossine che questo social… - Gworld1900 : Ok ho bisogno di fare un detox dai social per qualche giorno perché sto diventando scema a furia di leggere cagate.… - HilarrioHudas : @htttpmewgulf @Sukomama1 Social media detox hahahaha -

Ultime Notizie dalla rete : Social detox Dieta water detox: le acque depurative che fanno dimagrire DiLei Benessere Dieta water detox: le acque depurative che fanno dimagrire

Quando si punta a tornare in forma, è cruciale fare attenzione a quello che si mangia e, nel contempo, non trascurare l’apporto idrico. Da un po’ di tempo a questa parte, quando si nomina quest’ultimo ...

Sei passi per il detox dell’anima: esce “Liberi dal giudizio” della Bernstein

In tutte le librerie italiane il libro di Gabrielle Bernstein edito in Italia da Roi Edizioni. Smetti di lasciarti ingabbiare dalle tue convinzioni e inizia a vivere meglio Il giudizio è una delle pia ...

Quando si punta a tornare in forma, è cruciale fare attenzione a quello che si mangia e, nel contempo, non trascurare l’apporto idrico. Da un po’ di tempo a questa parte, quando si nomina quest’ultimo ...In tutte le librerie italiane il libro di Gabrielle Bernstein edito in Italia da Roi Edizioni. Smetti di lasciarti ingabbiare dalle tue convinzioni e inizia a vivere meglio Il giudizio è una delle pia ...