Vietri sul mare | controlli sulle seconde case

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutosul(Sa) –nellesul. Vigili in azione su tutto il territorio per il rispetto delle norme imposte dal governo centrale. Nel corso deisono stati individuati in una abitazione alcune persone provenienti da Napoli che sono state invitate ad allontanarsi dal territorio e a far rientro presso la propria abitazione principale. Ihanno riguardato tutte leabitazioni presenti asule l’attenzione resterà alta anche nei prossimi giorni. «Un lavoro attento – spiega il sindaco Giovanni De Simone – si prosegue con il monitoraggio del territorio, giorno e notte, grazie al proficuo impegno dei vigili urbani e di tutte le forze dell’ordine presenti. Non abbassiamo mai la guardia. E’ indispensabile per una più rapida ripresa e ...