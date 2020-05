Silvia Romano, annuncio di Conte: “È stata liberata” (Di sabato 9 maggio 2020) La giovane volontaria Silvia Romano è stata liberata dopo un anno e mezzo di prigionia in Kenya. Ad annunciarlo, ci ha pensato il presidente del Consiglio Una notizia grandiosa. Dopo quasi due anni di prigionia, la volontaria Silvia Romano, che era stata rapita in Kenya il 20 Novembre 2018, è stata ufficialmente liberata. Ad annunciare il lieto evento, avvenuto la scorsa notte, ci ha pensato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Tramite un post su Twitter, il premier ha annunciato e ha confermato ufficialmente la scarcerazione della lavoratrice della Onlus marchigiana Africa Milele, che opera nella Contea di Kilifi, in Kenya. “Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei nostri servizi di intelligence. Silvia, ti aspettiamo in Italia!” ha scritto tramite Twitter Giuseppe Conte. Anche Luigi Di Maio, su ... Leggi su zon Silvia Romano liberata a 30km da Mogadiscio

Nel quartiere di Silvia Romano a Milano risuona la musica di Jovanotti con Viva la libertà

Silvia Romano libera : “Sono stata forte”. Domani l’arrivo in Italia

**Silvia Romano : Sassoli - ‘liberazione riempie il cuore’** (Di sabato 9 maggio 2020) La giovane volontarialiberata dopo un anno e mezzo di prigionia in Kenya. Ad annunciarlo, ci ha pensato il presidente del Consiglio Una notizia grandiosa. Dopo quasi due anni di prigionia, la volontaria, che erarapita in Kenya il 20 Novembre 2018, èufficialmente liberata. Ad annunciare il lieto evento, avvenuto la scorsa notte, ci ha pensato il presidente del Consiglio Giuseppe. Tramite un post su Twitter, il premier ha annunciato e ha confermato ufficialmente la scarcerazione della lavoratrice della Onlus marchigiana Africa Milele, che opera nellaa di Kilifi, in Kenya. “liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei nostri servizi di intelligence., ti aspettiamo in Italia!” ha scritto tramite Twitter Giuseppe. Anche Luigi Di Maio, su ...

GiuseppeConteIT : Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia! - civati : Commozione! #SilviaRomano è libera. ++ Conte, Silvia Romano e' stata liberata ++ ZCZC4067/SXA XPP59928_SXA_QBXB B… - FiorellaMannoia : In mezzo a tutto questo casino che stiamo vivendo, una notizia che fa volare il cuore. SILVIA ROMANO È LIBERA! ??????… - folucar : RT @giukjainx: Quante cattiverie sto leggendo su Silvia Romano. Fate schifo. - Valentina_27_ : RT @FabioDeLuigi: Silvia. Romano. Libera. Senti come suona bene. -