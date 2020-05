Primo weekend con la fase 2 | controlli serrati in parchi e spiagge

Leggi su blogo

(Di sabato 9 maggio 2020) In occasione di questo fine settimana, ildella2, quella della Covid-convivenza, le forze dell’ordine hanno intensificato isugli spostamenti. La2 non è un libera tutti, ripetono le autorità politiche e sanitarie, invitando a rispettare le misure di contenimento per un’epidemia che è ancora in corso. Sala furioso: 'Sono incazzato, avanti così e domani chiudo i Navigli' (VIDEO) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è una furia... Già da ieri sera isulla mobilità sono più intensi. Con il bel tempo si prevede un rischio assembramenti non solo ine giardini pubblici, dove ci sarà la polizia a cavallo, ma anche sulleaperte. Ecco perché le strade che portano a località marittime saranno super ...