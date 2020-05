Paola Perego, la sua lotta contro gli attacchi di panico in un libro (Di sabato 9 maggio 2020) Paola Perego si è raccontata su Instagram e ha promosso il suo libro. La conduttrice ha scritto un lungo post dove ha raccontato particolari della sua lotta contro l’ansia e gli attacchi di panico, che lei chiama mostro. Paola Perego, il libro uscirà il 12 maggio Quelli che Paola Perego ha raccontato sono atti di autolesionismo. Per citarne uno: quella volta che ha tentato di rompersi un braccio da sola contro il muro. Paola su Instagram ha voluto pubblicare alcuni episodi del suo libro ‘Dietro le quinte delle mie paure’, edito da Edizioni Piemme, che sarà in vendita dal 12 maggio. Il post su Instagram “Il momento in cui pensai di aver toccato il fondo – ma ahimè non lo avevo nemmeno lontanamente raggiunto – fu quando provai in tutti i modi a rompermi il braccio sbattendolo contro il muro”, ha ... Leggi su pianetadonne.blog Paola Perego : “Quando provai a rompermi il braccio da sola - pensavo di avere toccato il fondo”

Paola Perego racconta : “Ho provato a rompermi un braccio da sola”

