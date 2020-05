Marco Masini: «Il distanziamento sociale ai concerti? Preferisco aspettare» (Di sabato 9 maggio 2020) Se chiedeste a Marco Masini se abbia composto o panificato nel corso della quarantena rimarreste delusi. Nell’intimità della sua casa sulle colline del Chianti, il cantautore riflette e medita, guarda al passato con tenerezza e al futuro con crudo realismo. «Moralmente siamo tutti scossi, turbati, straniti e sconvolti dalla situazione. Non parlo da artista o cantante, ma da essere umano, da cittadino e da uomo» chiarisce al telefono di ritorno da una visita medica. Il 2020, pandemia a parte, per Masini è un anno cruciale: dalla sua nona partecipazione al Festival di Sanremo ai trent’anni di carriera che sceglie di festeggiare con un album, Masini + 1 30th Anniversary, nel quale diversi artisti, da Jovanotti ad Annalisa, da Eros Ramazzotti ad Ambra Angiolini, si uniscono a lui nel riadattare i brani che lo hanno portato al successo nazionale e internazionale. Uno di questi, T’innamorerai, eseguito insieme a Francesco Renga, arriva in rotazione radiofonica a partire dall’8 maggio. https://www.youtube.com/watch?v=uMWGEx09pJA Leggi su vanityfair Marco Masini e Francesco Renga cantano T’Innamorerai - il nuovo singolo presto in radio

