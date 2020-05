(Di sabato 9 maggio 2020) Del Mastro (Airc): "Bisogna recuperare il tempo perduto: c'è un calo del 30 % di casi ufficiali, non di malati. Lapreventiva invece cambia la vita, come la ricerca". Quest'anno per aiutare la ricercain vendita online e consegnate a casa

Agenzia_Ansa : Progressi per il vaccino italiano. Ma lo Spallanzani frena #Coronavirus #ANSA - MedMedicine : Il coronavirus frena la prevenzione: calano le diagnosi di tumore. Tornano le azalee dell'Airc - ETROFACCOR : RT @ClaudioDeglinn2: Il Ministero della salute frena sulla cura con il plasma..nonostante i risultati sono incredibili, il 100% dei malati… - piermorisco : RT @ClaudioDeglinn2: Il Ministero della salute frena sulla cura con il plasma..nonostante i risultati sono incredibili, il 100% dei malati… - Davide38296157 : RT @ClaudioDeglinn2: Il Ministero della salute frena sulla cura con il plasma..nonostante i risultati sono incredibili, il 100% dei malati… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus frena

La Repubblica

“Le diagnosi di cancro sono calate del 30 per cento nei mesi di lockdown, perché la pandemia ha bloccato moltissimi esami necessari per individuare i tumori, come le mammografie.Ci sono meno casi uff ...Il caldo non fermerà il coronavirus: a rivelarlo è uno studio canadese. Tra temperature e crescita dell’epidemia "poca o nessuna associazione". Una notizia che frena il ritorno alla normalità tanto so ...