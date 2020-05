Fabio Fognini | chi è | carriera | vita privata e curiosità del tennista

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 maggio 2020) Torna l’appuntamento con Verissimo-Le Storie. Nella puntata in onda oggi. direttamente da Arma di Taggia, Flavia Pennetta intervisterà il marito: chi è, età,è unitaliano nato a Sanremo il 2 maggio del 1987, sotto il segno dei Gemelli. È cresciuto ad Arma di Taggia, una cittadina ligure: è qui che ha frequentato il circolo tennistico locale. È figlio di Silvana e Fulvio, e proprio il padre è stato determinante per farlo appassionare al tennis. A 15 anni ha partecipato al primo torneo grazie alla wild car ricevuta per il Futures Italy F5. Nel 2007 è riuscito a conquistare la prima finale di un torneo a Challenger, dopo essersi da poco trasferito a Bologna. Nel 2008 ha esordito in Coppa Davis con la maglia della nazionale italiana: corona così i ...