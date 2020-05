Coronavirus, 194 vittime in 24 ore: i morti salgono a 30.395. Calano i contagi anche in Lombardia, otto Regioni sotto quota 10 (Di sabato 9 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 9 maggio L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile evidenzia una consistente riduzione dei nuovi contagiati da Coronavirus. Il dato relativo alle nuove vittime registrate in un giorno è in calo rispetto a quello delle ultime rilevazioni. Nelle ultime 24 ore si registrano 194 nuove vittime (ieri erano 243, il giorno prima 274, tra giorni fa 369, quattro giorni fa 236). Il totale delle vittime in Italia a oggi è di 30.395. Continua a diminuire il numero degli “attualmente positivi” al virus. La serie con il segno meno davanti è cominciata nove giorni fa, quando si è registrato un calo di -3.106 malati di Covid-19. A seguire: otto giorni fa il decremento è stato di -608 pazienti, sette giorni fa di -239, sei giorni fa di -525, cinque giorni fa di -199, ... Leggi su open.online Coronavirus - +1.083 positivi e 194 decessi - in calo contagi e ricoveri

Coronavirus - in Italia altre 194 vittime. Aumentano i guariti - più 4.008 da ieri

Coronavirus - protezione civile : 194 morti (totale 30.395) - 84.842 positivi - oltre 100.000 guariti (Di sabato 9 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 9 maggio L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile evidenzia una consistente riduzione dei nuoviati da. Il dato relativo alle nuoveregistrate in un giorno è in calo rispetto a quello delle ultime rilevazioni. Nelle ultime 24 ore si registrano 194 nuove(ieri erano 243, il giorno prima 274, tra giorni fa 369, quattro giorni fa 236). Il totale dellein Italia a oggi è di 30.395. Continua a diminuire il numero degli “attualmente positivi” al virus. La serie con il segno meno davanti è cominciata nove giorni fa, quando si è registrato un calo di -3.106 malati di Covid-19. A seguire: otto giorni fa il decremento è stato di -608 pazienti, sette giorni fa di -239, sei giorni fa di -525, cinque giorni fa di -199, ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus #ProtezioneCivile 84.842 i malati in Italia, in calo rispetto a ieri di 3.119. Oltre 100mila guariti,… - Adnkronos : #Coronavirus, in Italia 194 morti in 24 ore - Avvenire_Nei : #coronavirus Numeri sempre più giù e mai così pochi nuovi contagi. Morti sotto 200 - Lucator1234 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 84.842 • Deceduti: 30.395 (+194, +0,6%) • Dimessi/Guariti: 103… - 3Bartolini : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 84.842 • Deceduti: 30.395 (+194, +0,6%) • Dimessi/Guariti: 103… -