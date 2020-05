Zingaretti come l’opposizione. Ha scoperto che i soldi non ci sono (Di venerdì 8 maggio 2020) In pratica capita anche di ascoltare Zingaretti all’opposizione. Pure il segretario del Pd fa toc toc e bussa al governo perché i soldi promessi non arrivano. Lo scrive su Facebook come se fosse un qualunque esponente di minoranza. E verga: “La vera svolta che serve è far arrivare i soldi promessi alle imprese e la cassa integrazione ai lavoratori che ne hanno diritto: il Governo insieme ai nuovi provvedimenti deve affrontare subito queste due vere priorità ed emergenze del momento. Il fattore tempo è fondamentale per dare credibilità a tutto e salvare il Paese. Per ricostruire fiducia e dare speranza agli italiani ora vanno dati segnali concreti”. Zingaretti sembra stare all’opposizione Costui ha davvero una faccia che non possiamo definire per evitare volgarità. La parola “subito” fa accapponare la pelle. A ... Leggi su secoloditalia Lega : Zingaretti in tilt come sito FareLazio

