Xbox Series X e la valanga di dislike che ha travolto Inside Xbox e il trailer 'gameplay' di Assassin's Creed Valhalla (Di venerdì 8 maggio 2020) "Mal comune mezzo gaudio" si suol dire ma dubitiamo che Sony, Microsoft e Ubisoft (anche se colpite per motivi indubbiamente diversi) siano in qualche modo felici di condividere questa ondata di dislike che sta caratterizzando gli ultimi giorni dell'industria videoludica.Il caso The Last of Us: Part II è ovviamente molto diverso rispetto ciò che è accaduto nella giornata di ieri e ha motivazioni profondamente particolari rispetto a quelle che sembrano aver spinto molti a inondare di dislike l'Inside Xbox dedicato ai titoli third party e il nuovo trailer di Assassin's Creed Valhalla. Partiamo proprio dal nuovo capitolo della saga di Ubisoft.Ovviamente i canali YouTube di Ubisoft sono parecchi ma quello forse più seguito, quello americano, ha visto il video dedicato ad Assassin's Creed Valhalla della giornata di ieri venire colpito da più di 32.000 ... Leggi su eurogamer Xbox Series X permetterà ai giochi di girare a 60fps sempre ma 'frame rate e risoluzione saranno scelte creative degli sviluppatori'

Xbox Series X avrà le sue esclusive : realizzare giochi destinati solo alla next-gen sarà una scelta degli sviluppatori

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series Giochi acquistati per old gen trasferiti gratuitamente su PS5 e Xbox Series X? EA apre uno spiraglio DDay.it - Digital Day Xbox Series X: il prezzo della console sarà accessibile, ribadisce Microsoft

Xbox Series X avrà un prezzo "agile" anche secondo Jason Ronald, responsabile dello sviluppo della piattaforma, dunque l'idea di Microsoft è rendere la console accessibile. NOTIZIA di Giorgio Melani — ...

Xbox Series X avrà le sue esclusive: realizzare giochi destinati solo alla next-gen sarà una scelta degli sviluppatori

