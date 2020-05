Rai1 la 65ª edizione dei David di Donatello oggi 8 Maggio 2020 con Carlo Conti: ospiti e anticipazioni (Di venerdì 8 maggio 2020) Questa sera un grande appuntamento imperdibile in diretta su Rai1 con la 65ª edizione dei David di Donatello. Nella serata dell’8 Maggio con la conduzione di Carlo Conti arriva un programma davvero unico, specialmente in questa fase molto particolare e complicata, per tutti, come quella appunto della Fase2 della pandemia da coronavirus. Nel corso della serata verrà concesso un David speciale a Franca Valeri, ci sarà l’oMaggio a Federico Fellini e Alberto Sordi e ancora tanta tanta altra carne al fuoco. Ecco tutte le anticipazioni. Rai1 la 65ª edizione dei David di Donatello oggi 8 Maggio 2020: ecco chi ci sarà Carlo Conti lancia la 65ª edizione dei Premi David di Donatello, in diretta questa sera venerdì 8 Maggio su Rai 1 dalle 21.25, con la regia di Maurizio Pagnussat. La serata più decisiva del ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 maggio 2020) Questa sera un grande appuntamento imperdibile in diretta sucon la 65ªdeidi. Nella serata dell’8con la conduzione diarriva un programma davvero unico, specialmente in questa fase molto particolare e complicata, per tutti, come quella appunto della Fase2 della pandemia da coronavirus. Nel corso della serata verrà concesso unspeciale a Franca Valeri, ci sarà l’oa Federico Fellini e Alberto Sordi e ancora tanta tanta altra carne al fuoco. Ecco tutte le anticipazioni.la 65ªdeidi: ecco chi ci saràlancia la 65ªdei Premidi, in diretta questa sera venerdì 8su Rai 1 dalle 21.25, con la regia di Maurizio Pagnussat. La serata più decisiva del ...

