Masterchef imbarazzo totale dei giudici | concorrente cacciata via “Disgustoso”

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 8 maggio 2020), l’edizione del 2020 lascia tutti sbalorditidel 2020 ha qualcosa che lo rende indimenticabile, stiamo parlando di un’aspirante chef in particolare che ha fatto qualcosa che nessuno si aspettava e che ha fatto arrabbiare i. La prova da portare a termine entro 20 minuti ha a che fare con la cottura di una pernice. Chiunque è riuscito a ottenere un ottimo risultato, tranne una delle concorrenti sulle quali tutti avevano puntato sin dall’inizio. Stiamo parlando di Saray, assistente sociale a Cordoba. Durante Le prime selezioni la donna aveva convinto ianche raccontando la sua storia parecchio commuovente, tra le lacrime. Allora raccontò che a causa della sua transessualità non era stata accettata in famiglia, i fratelli l’avevano ripudiata e non le permettevano di vedere i nipoti. In realtà lei era ...