Ma lavati i capelli! | Wanda Nara silurata dai follower sull' igiene personale

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 8 maggio 2020) Elisabetta Espositosolletica le attenzioni dei fan con uno scatto provocante, ma un dettaglio non passa inosservato fra ipiù pignoli: quello della capigliatura disordinata Posa sexy perin smart working. Ma i, anziché ammirare l'incredibile bellezza della procace ex opinionista del Grande Fratello Vip, si concentranoa sua disordinata capigliatura. Per comprendere meglio cosa stia accadendo sul profilo della signora Icardi, è necessario fare un passo indietro. La sensualità è una caratteristica di, showgirl che non passa mai inosservata: l'ex spalla televisiva di Pupo sfoggia un fisico perfetto e, quando pubblica un qualsiasi aggiornamento su Instagram, isi sperticano in lodi o commenti sarcasticie sue curve pericolose. Ma capita altrettanto spesso che qualche hater si ...