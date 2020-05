L'ira del sindaco Sala per la folla ai Navigli (Di venerdì 8 maggio 2020) Le immagini della folla lungo le sponde dei Navigli, nei giorni scorsi, hanno fatto "incazzare" il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che le ha definite "vergognose", e in un video su Facebook ha lanciato un vero e proprio ultimatum. "O le cose cambiano o io domani prenderò provvedimenti: chiudo i Navigli, chiudo l'asporto. E poi lo spiegate voi ai baristi perché il sindaco non gli permette di vendere". Una reazione forte, quella del primo cittadino, che ha provocato a catena quelle del mondo della politica e anche della sanità: tutti, con toni molto diversi tra loro, hanno espresso "preoccupazione" e il timore che l'incoscienza di alcuni, possa costarci cara. Il sindaco ha strigliato quell'1% dei milanesi "che non usano la testa" al rispetto delle regole e ha annunciato che da stasera aumenteranno i controlli. "Noi, non solo siamo in crisi dal punto ... Leggi su agi Coronavirus : arriva l’antivirale in sciroppo preparato dai ricercatori dell’Università di Pisa

