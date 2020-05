La visione di Elon Musk: “Con un chip e un foro nel cranio collegheremo il cervello all’Intelligenza Artificiale entro un anno” (Di venerdì 8 maggio 2020) Un impianto cerebrale collegherà il cervello umano con l’Intelligenza Artificiale per molteplici scopi: è la visione del magnate Elon Musk, che, durante un’intervista podcast con il commentatore Joe Rogan ha rivelato i progetti per la sua compagnia Neuralink, fondata nel 2016. “Contiamo di realizzare questi dispositivi entro un anno. In pratica, si effettua un foro nel cranio, che lascia solo una piccola cicatrice, e si inserisce il dispositivo“, spiega Musk, precisando che gli scienziati di Neuralink stanno concentrando i propri sforzi per creare dei “fili” flessibili, dieci volte più sottili di un capello umano, allo scopo di curare lesioni e traumi cerebrali. “Questa tecnologia potrebbe evolversi in una sorta di interfaccia cerebrale completa, che consentirebbe la ‘simbiosi’ tra uomo e AI. Non abbiamo ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 8 maggio 2020) Un impianto cerebrale collegherà ilumano con l’Intelligenza Artificiale per molteplici scopi: è ladel magnate, che, durante un’intervista podcast con il commentatore Joe Rogan ha rivelato i progetti per la sua compagnia Neuralink, fondata nel 2016. “Contiamo di realizzare questi dispositivi entro un anno. In pratica, si effettua unnel, che lascia solo una piccola cicatrice, e si inserisce il dispositivo“, spiega, precisando che gli scienziati di Neuralink stanno concentrando i propri sforzi per creare dei “fili” flessibili, dieci volte più sottili di un capello umano, allo scopo di curare lesioni e traumi cerebrali. “Questa tecnologia potrebbe evolversi in una sorta di interfaccia cerebrale completa, che consentirebbe la ‘simbiosi’ tra uomo e AI. Non abbiamo ...

medicojunghiano : RT @ARAVGORN: secondo me Visione è l’unico che riesce a pronunciare il nome del figlio di Elon Musk.... you know tra microonde ci si intende - ionlyreadsmuts : RT @ARAVGORN: secondo me Visione è l’unico che riesce a pronunciare il nome del figlio di Elon Musk.... you know tra microonde ci si intende - ARAVGORN : secondo me Visione è l’unico che riesce a pronunciare il nome del figlio di Elon Musk.... you know tra microonde ci si intende -

Ultime Notizie dalla rete : visione Elon La visione di Elon Musk: “Con un chip e un foro nel cranio collegheremo il cervello all’Intell ... Meteo Web I tweet di Elon Musk spaccano i dipendenti Tesla: ecco il sondaggio

Più del 53% degli intervistati ritiene che abbiano minato la società, ma il 26% non ha dubbi: “È un genio”. Vediamo tutte le risposte Con i suoi recenti tweet sul lockdown "fascista" e sul valore dell ...

La Tesla Roadster rinviata al 2022, cosa sappiamo sul mostro di Musk

Elon Musk ha confermato che prima della Roadster ci sono tanti progetti da portare avanti come Model Y, Gigafactory e Cybertruck La Tesla Roadster non arriverà nel 2020. Non si tratta di una voce ma l ...

Più del 53% degli intervistati ritiene che abbiano minato la società, ma il 26% non ha dubbi: “È un genio”. Vediamo tutte le risposte Con i suoi recenti tweet sul lockdown "fascista" e sul valore dell ...Elon Musk ha confermato che prima della Roadster ci sono tanti progetti da portare avanti come Model Y, Gigafactory e Cybertruck La Tesla Roadster non arriverà nel 2020. Non si tratta di una voce ma l ...