La generazione al buio di Emanuela Rossi (Di sabato 9 maggio 2020) Emanuela Rossi, dopo il corto iperrealistico Il bambino di Carla, ora esordisce con il lungometraggio buio (dal 7 maggio disponibile in streaming sulla piattaforma Mymovies), un film autoriale di grande forza espressiva che sembra ispirato dai libri di Ballard, coraggioso e dal linguaggio innovativo. È la storia di tre sorelle, Stella Luce ed Aria, che vivono segregate al buio in casa perché fuori c’è una catastrofe ambientale, e di un Padre che vaga con lo scafandro in paesaggi post-urbani con … Continua L'articolo La generazione al buio di Emanuela Rossi proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 maggio 2020), dopo il corto iperrealistico Il bambino di Carla, ora esordisce con il lungometraggio(dal 7 maggio disponibile in streaming sulla piattaforma Mymovies), un film autoriale di grande forza espressiva che sembra ispirato dai libri di Ballard, coraggioso e dal linguaggio innovativo. È la storia di tre sorelle, Stella Luce ed Aria, che vivono segregate alin casa perché fuori c’è una catastrofe ambientale, e di un Padre che vaga con lo scafandro in paesaggi post-urbani con … Continua L'articolo Laaldiproviene da il manifesto.

Paola55459402 : RT @TrastevereRM: Anni 60 & il vecchio e caro Drive In, dove si sà..è stata concepita una generazione figlia di cinefili,al buio del neorea… - mikarugege_bot : Spiritomb è un Pokémon della Quarta generazione di tipo Spettro/Buio. Il suo numero identificativo Pokédex è 442. - masabbett : RT @TrastevereRM: Anni 60 & il vecchio e caro Drive In, dove si sà..è stata concepita una generazione figlia di cinefili,al buio del neorea… - masabbett : RT @TrastevereRM: Anni 60 & il vecchio e caro Drive In, dove si sà..è stata concepita una generazione figlia di cinefili,al buio del neorea… - semosemprenoi : RT @TrastevereRM: Anni 60 & il vecchio e caro Drive In, dove si sà..è stata concepita una generazione figlia di cinefili,al buio del neorea… -

Ultime Notizie dalla rete : generazione buio La generazione al buio di Emanuela Rossi | il manifesto Il Manifesto La generazione al buio di Emanuela Rossi

Emanuela Rossi, dopo il corto iperrealistico Il bambino di Carla, ora esordisce con il lungometraggio Buio (dal 7 maggio disponibile in streaming sulla piattaforma Mymovies), un film autoriale di gran ...

Mamme ‘super’ in casa Marvel

Parliamo di mamme ‘super’, che hanno avuto un enorme impatto nel mondo dei Supereroi. Siamo portati a credere che la figura materna sia già di per sé eroica, ma ecco cosa succede quando queste mamme d ...

Emanuela Rossi, dopo il corto iperrealistico Il bambino di Carla, ora esordisce con il lungometraggio Buio (dal 7 maggio disponibile in streaming sulla piattaforma Mymovies), un film autoriale di gran ...Parliamo di mamme ‘super’, che hanno avuto un enorme impatto nel mondo dei Supereroi. Siamo portati a credere che la figura materna sia già di per sé eroica, ma ecco cosa succede quando queste mamme d ...