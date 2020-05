Il dottor S R cita il Washington Times | “Il Coronavirus è una storia nefanda” | ma è un

Leggi su bufale

(Di venerdì 8 maggio 2020) La pagina Facebook Politically Incurrect ha pubblicato un elogio alS.R. riprendendo un suo video in cui attacca chiunque (dal governo a medici) sul tema del. S.R., per mostrare agli ascoltatori una fonte, si serve di un articolo pubblicato sulPost: “Ilè unanefanda”. L’articolo delè un commentario, non una notizia Dopo averto la fonte, S.R. spara a zero su chiunque senza risparmiare parole colorite. L’articoloto sia da S.R. che dagli admin di Politically Uncurrect è stato pubblicato sulil 28 aprile 2020, ma dobbiamo subito precisare che il pezzo non è una vera e propria notizia: si tratta, infatti, di un commentario in cui vengono espresse, più che altro, opinioni. Secondo queste opinioni la pandemia ...