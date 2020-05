David 2020, tutti i vincitori: il Miglior Film è Il Traditore, premi anche a Pinocchio e La dea fortuna (Di venerdì 8 maggio 2020) I David 2020, consegnati a distanza, hanno registrato il trionfo dei due grandi favoriti della vigilia: Il Traditore, premiato come Miglior Film, e Pinocchio. I premi David 2020 hanno mostrato il dominio del Film Il Traditore, che ha conquistato anche il riconoscimento come Miglior Regista assegnato a Marco Bellocchio, e anche Pinocchiol'altro favorito della vigilia, ha portato a casa cinque riconoscimenti importanti. La 65esima edizione dei David di Donatello, i premi dell'Accademia del Cinema Italiano, è stata condotta in modo quasi "virtuale" da Carlo Conti e ha potuto contare sugli interventi a distanza dei premiati e dei nominati. In precedenza erano già stati annunciati i premi al Miglior Film straniero assegnato a Parasite e il David dello Spettatore, conquistato dal Film che ha registrato ... Leggi su movieplayer David di Donatello 2020 : il trionfo de «Il Traditore» in una cerimonia in smart working. Tutti i premi

David di Donatello 2020 : Carlo Conti si supera e la Golino emoziona

